Британия и Турция решили вместе работать над разблокировкой поставок зерна с Украины
Джонсон и Эрдоган договорились работать над разблокировкой поставок зерна с Украины
Великобритания и Турция договорились о совместной работе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Вопрос обсудили британский премьер-министр Борис Джонсон и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Итоги переговоров озвучили в канцелярии Джонсона. Выдержки из распространенного заявления привел ТАСС.
«Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в разрешении [украинского] кризиса, они договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна», — сказано в документе.
Джонсон и Эрдоган планируют сотрудничать и по проблеме повышения мировых цен на продовольствие.
Оба политика высказали «общую глубокую озабоченность» продолжающимся конфликтом на Украине и его масштабными последствиями для всего мира.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о планах предоставить Украине «более смертоносное» вооружение. В британском правительстве уточняли, что «это будут не танки».