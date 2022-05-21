Британия и Турция решили вместе работать над разблокировкой поставок зерна с Украины

Великобритания и Турция договорились о совместной работе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Вопрос обсудили британский премьер-министр Борис Джонсон и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Итоги переговоров озвучили в канцелярии Джонсона. Выдержки из распространенного заявления привел ТАСС.

«Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в разрешении [украинского] кризиса, они договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна», — сказано в документе.

Джонсон и Эрдоган планируют сотрудничать и по проблеме повышения мировых цен на продовольствие.

Оба политика высказали «общую глубокую озабоченность» продолжающимся конфликтом на Украине и его масштабными последствиями для всего мира.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о планах предоставить Украине «более смертоносное» вооружение. В британском правительстве уточняли, что «это будут не танки».