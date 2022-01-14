Британия и США поддержали право Украины вступить в НАТО

Украина имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Такую позицию озвучили в ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщила пресс-служба британского премьера.

«Они согласились, что Украина должна быть свободна в своем стремлении к членству в НАТО, и премьер-министр подтвердил полную поддержку Великобритании НАТО и защиту альянса», — говорится в сообщении.

Также стороны заявили о важности жестких экономических санкций против РФ в случае эскалации вокруг Украины.

«Они обсудили скопление российских войск на границе с Украиной и подчеркнули единство и решимость членов НАТО. <...> Они согласились о важности жестких экономических санкций в случае вторжения России», — заявили в пресс-службе.

При этом стороны признали важность сохранения диалога с Россией, отметив, что «единственный путь вперед для РФ — деэскалация и вовлечение в конструктивное обсуждение».

В последние месяцы Запад обвиняет РФ в эскалации на границе с Украиной. Причиной послужили данные о перемещении российских войск близ украинской границы. На Западе считают, что Россия готовит вторжение в сопредельное государство.

В Кремле обвинения неоднократно отвергали, заявляя, что РФ перемещает собственные войска на своей территории так, как считает нужным, и ни на кого нападать не собирается.