Мир 12 января 2024, 01:46 Британия и США нанесут авиаудары по йеменским хуситам в ближайшие часы — СМИ Times: Британия и США нанесут авиаудары по йеменским хуситам Pixabay

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Великобритания и США нанесут авиаудары по позициям хуситской группировки «Ансар Аллах» в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Об этом заявил в соцсети X журналист газеты The Times Стивен Суинфорд.

Суинфорд заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уведомил о своих планах членов правительства. Лидер Соединенного Королевства не планирует обсуждать этот вопрос с парламентом, однако он заранее предупредил лидеров оппозиционных партий.

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Сунак и президент США Джо Байден должны анонсировать удары в ближайшее время: они подготовили речи заранее. За их выступлениями должны последовать аналогичные заявления от их союзников.

Предположительно, к операции в Йемене присоединяться британская авиация и флот. Степень вовлечения американских войск остается неизвестной.

После эскалации израильско-палестинского конфликта хуситы начали регулярно атаковать иностранные суда в Красном море, обстреливая их крылатыми ракетами и отправляя дроны. В ответ США объявили операцию «Страж процветания» по защите акватории, однако нападения продолжились. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что йеменских боевиков ждут серьезные последствия.