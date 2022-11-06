Британия и Япония подпишут в декабре военный пакт – СМИ | 360°

Мир 06 ноября 2022, 02:35 Британия и Япония подпишут в декабре военный пакт – СМИ FT: Великобритания и Япония подпишут военный пакт для укрепления сотрудничества с США РИА "Новости"

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Великобритания и Япония намерены в декабре подписать военный договор. Он позволит им сделать сотрудничество с США более тесным. Об этом сообщала британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По сообщению издания, это будет серьезный оборонный пакт. Он поможет странам не только упрочить партнерство с США в Индо-Тихоокеанском регионе, но также защитит от возрастающей угрозы со стороны Китая.

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«По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, страны подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA)», — написали в газете.

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Если соглашение подпишут, Япония и Британия начнут проводить совместные военные учения, специалисты проработают новые статьи в законодательства для более простого с юридической точки зрения ввода войск из одной страны в другую. Кроме этого, ожидается сотрудничество двух стран в создании новых истребителей.

Ранее стало известно, что Штаты и Южная Корея начали совместные военные учения. В них задействовали около 240 военных самолетов, а также войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США.