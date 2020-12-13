Британия и Евросоюз пока не договорились о соглашении по Brexit

По словам источника агентства, ситуация на переговорах двух сторон очень сложная, но при этом они продолжат консультации.

«На данный момент предложение Евросоюза остается неприемлемым», — сказал представитель правительства Соединенного Королевства.

Как ожидается, британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучат итоги переговоров вечером в воскресенье.

Накануне ВМС Великобритании пригрозили задержаниями рыбаков Евросоюза в исключительной экономической зоне Королевства, если не будет сделки по Brexit. На охрану морских границ со странами ЕС выйдут четыре британских патрульных корабля класса River.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Наиболее существенные противоречия по-прежнему возникают из-за вопросов о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit. Евросоюз потребовал предоставить неограниченный доступ к рыбе в британских водах на ближайшие 10 лет.