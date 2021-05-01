Британия и ЕС полностью завершили все формальности по Brexit

Евросоюз и Великобритания окончательно завершили все формальности в европейском процессе по процедуре выхода Соединенного Королевства из состава сообщества. Соглашение о двусторонних отношениях между Британией и ЕС вступило в силу в 00:00 1 мая по времени Брюсселя (01:00 по московскому времени).

«Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между Евросоюзом и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Фрагмент которого приводит газета «Известия».

Люксовые магазины Великобритании еще в начале этого года заявили, что им проще сжечь свою продукцию, чем оформлять таможенные платежи на возвратные товары. Дополнительные суммы появились из-за Brexit — теперь европейские покупатели должны переплачивать за доставку из Лондона, о чем многие не знали. О том, как изменилась стоимость товаров после выхода Британии из Евросоюза и что будет дальше с торговлей, — в материале «360».