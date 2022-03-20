Великобритания захотела создать подразделение в «ВКонтакте» для пропаганды

Власти Великобритании пытались купить размещение рекламы в российской социальной сети «ВКонтакте» для пропаганды о специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Руководитель МИД Лиз Трасс поручила создать подразделение, задачей которого была «борьба с русской дезинформацией».

Эта структура намеревалась с помощью рекламных кампаний продвигать западную точку зрения о событиях на Украине. Изначально вместо «ВКонтакте» рассматривался вариант публикации соответствующих роликов в правительственных аккаунтах Instagram, Twitter и Facebook. Однако ведомство посчитало, что россияне не будут их смотреть именно там.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что понятие информационной войны придумали в США, этот метод начал применяться в 1945 году.