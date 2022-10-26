Мир 26 октября 2022, 03:52 Британия договорилась с Евросоюзом о возможности быстрого передвижения своих войск — СМИ Times: Британия и ЕС подпишут соглашение о быстром перемещении войск по Европе Публичное достояние

Читать 360tv в

Великобритания подпишет с Евросоюзом соглашение, благодаря которому ЕС сможет быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете Times.

По словам Оллонгрен, министры Британии и стран ЕС запланировали утверждение конечных планов по соглашению на ноябрь. Речь идет о программе «военная мобильность», которую Великобритания покинула во время Brexit.

Реклама

Согласно условиям программы, странам-участницам требуется меньше разрешений для перемещения своих войск через границы по всей Европе. Также рассматривается возможность создания коридоров для быстрого перемещения техники. В рамках соглашения, каждое государство создаст инфраструктуру и подготовит маршруты для перемещения техники через границы.

Реклама

Нидерландский министр также отметила, что планы Великобритании «очень сильно связаны с боевыми действиями на Украине».