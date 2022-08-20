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    20 августа 2022, 17:22

    Великобритании припомнили ее грехи после заявлений о Путине

    Читатели Reuters напомнили Великобритании о ее грехах после заявлений о Путине

    Юлия Баранова

    Великобритании припомнили ее грехи после заявлений о том, что у президента России Владимира Путина «нет морального права» появляться на саммите G20 в ноябре на Бали. Об этом написали в соцсетях читатели Reuters.

    Прежде всего пользователи припомнили Соединенному Королевству еще более серьезные проступки и призвали перестать считать себя «мерилом нравственности», сообщает РИА «Новости».

    Читатели Reuters считают, что Великобритания «меньше всех вправе судить». В числе грехов Британской империи припоминают «сотни лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах».

    «Это та самая Великобритания, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?» — написал пользователь Tito Kingsley Ampiah.

    Vikram Singh справедливо заметил, что Великобритания «должна сначала взглянуть на свои поступки, прежде чем оценивать чьи-то».

    19 августа глава британского МИД Лиз Трасс сделала заявление, что Путина не должно быть среди участников саммита G20. Она полагает, что у России нет морального права заседать в G20, пока продолжается спецоперация на Украине.