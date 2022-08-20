Великобритании припомнили ее грехи после заявлений о Путине

Великобритании припомнили ее грехи после заявлений о том, что у президента России Владимира Путина «нет морального права» появляться на саммите G20 в ноябре на Бали. Об этом написали в соцсетях читатели Reuters.

Прежде всего пользователи припомнили Соединенному Королевству еще более серьезные проступки и призвали перестать считать себя «мерилом нравственности», сообщает РИА «Новости».

Читатели Reuters считают, что Великобритания «меньше всех вправе судить». В числе грехов Британской империи припоминают «сотни лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах».

«Это та самая Великобритания, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?» — написал пользователь Tito Kingsley Ampiah.

Vikram Singh справедливо заметил, что Великобритания «должна сначала взглянуть на свои поступки, прежде чем оценивать чьи-то».

19 августа глава британского МИД Лиз Трасс сделала заявление, что Путина не должно быть среди участников саммита G20. Она полагает, что у России нет морального права заседать в G20, пока продолжается спецоперация на Украине.