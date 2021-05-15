Британии предсказали новую вспышку СОVID-19 из-за индийского штамма

«Индийский» штамм коронавируса, который распространяется в Британии, может вызвать масштабную третью волну эпидемии в стране, сообщила газета The Daily Telegraph.

Авторы материала ссылаются на ряд моделей, который был подготовлен британскими исследователями для научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при кабмине.

Сейчас эксперты в Британии считают, что «индийский» штамм вируса способен передаваться быстрее, чем «британский» вариант, который на сегодня доминирует в королевстве. Согласно прогнозам Уорикского университета, если заразность «индийского» штамма коронавируса на 40% выше, чем у «британского», то к августу на пике третьей волны эпидемии в стране будут попадать в больнице по шесть тысяч человек ежедневно.

Если новый штамм более заразен на 50-60%, то суточное число госпитализаций может перевалить за 10 тысяч пациентов.

Эта модель учитывает, что в Великобритании уже больше 68% взрослых (36,1 миллиона человек) получили хотя бы одну из двух доз вакцины от коронавируса, почти 37% (19,3 миллиона) были привиты дважды. Это связано с тем, что вакцины не дают абсолютной защиты от заражения и не сводят к нулю риск развития тяжелых форм болезни, говорится в материале, особенно это касается людей из групп повышенного риска. Кроме того, Британия начала вакцинацию с самых пожилых жителей, большинство людей моложе 40 лет пока остаются не привитыми.

Если «британский» штамм коронавируса будет вытеснен еще более заразным вариантом инфекции, то число смертей среди заболевших в стране к июлю может достигнуть тысячи человек в сутки, считают специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Ситуация, вероятно, будет на порядок лучше при сохранении действующих коронавирусных ограничений, указывают авторы прогноза. Но пока с 17 мая в стране ожидаются послабления в них. С этого дня должны полноценно возобновить работу рестораны, пабы, кинотеатры, музеи, концертные залы и гостиницы.

Правительство Великобритании сейчас не намерено отказываться от такого шага, но накануне премьер страны Борис Джонсон предупредил, что последний этап введения послаблений, который намечен на 21 июня, может быть отложен.

Уровень заболеваемости ковидом в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Если будет сухо и жарко, уточнила она, то передача вируса от человека к человеку снизится, тем самым получится уклониться от всплеска заболеваемости. Если же погода будет пасмурная и с дождем, люди будут собираться по домам и в больших помещениях, а это, как уточнила Баранова, способствует большему распространению коронавируса.