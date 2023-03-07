Мир 07 марта 2023, 07:17 Британии потребуется 10 лет на восстановления запасов оружия после помощи Украине Daily Mail: 10 лет потребуется Британии на восполнение истощенных Украиной запасов оружия rawpixel

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Запасы боеприпасов в Великобритании истощаются из-за помощи Украине. Лондону понадобится не менее десяти лет, чтобы восполнить их после конфликта. С таким заявлением выступили депутаты парламента, сообщил Daily Mail.

«Депутаты предупредили, что восстановление сокращающихся после конфликта на Украине запасов боеприпасов в Великобритании может занять не менее десяти лет, что поставит под угрозу национальную безопасность страны», — говорится в публикации.

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В комитете обороны Палаты общин заявили, что власти Соединенного Королевства и другие союзники по НАТО в своем стремлении обеспечить Киев боеприпасами позволили своим запасам упасть до «опасно низкого уровня».

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В связи с чем британские политики призвали Министерство обороны разработать план действий, чтобы сократить время, необходимое для восстановления своих запасов. Тем более ранее министр обороны страны Бен Уоллес признался, что военная техника Великобритании устарела и остро нуждается в замене.

Кроме этого Уоллес уже озвучил, что Британия не собирается в ближайшей перспективе поставить Киеву современные истребители Eurofighter Typhoon, сославшись на то, что украинские военные не смогут ими управлять.