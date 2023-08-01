Мир 01 августа 2023, 02:36 Британии посоветовали в России «прикусить язык» в разговорах об Африке Посол Озеров посоветовал Британии «прикусить язык» в разговоре о проектах России и Африки РИА «Новости»

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Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что РФ предложила африканским странам проекты, которые якобы являются только поверхностно привлекательными. После этого посол по особым поручения МИД России Олег Озеров в эфире Первого канала посоветовал ему «прикусить язык».

«Я бы ему ответил, что, прежде чем делать такие смелые заявления, надо изучить опыт России в сфере безопасности, а у России чрезвычайно глубоко разработаны и комплексные подходы к вопросам безопасности», — сказал он.

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Как уточнил Озеров, речь идет о борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, криминальной преступностью и обеспечении стабильности и устойчивости государств. По словам посла, британцы, в отличие от российской стороны, не смогли добиться успеха в этих направлениях, поскольку основные занятия Великобритании свелись к стравливанию государств, организации военных переворотов и созданию конфликтов.

«Поэтому на месте Клеверли я бы все-таки прикусил язык и подумал о том, что российский опыт чрезвычайно популярен и востребован в Африке», — резюмировал дипломат.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что мирную инициативу стран Африки по разрешению кризиса на Украине рассмотрят в России.