Британец женился на беженке с Украины после знакомства в соцсетях | 360°

Мир 07 ноября 2022, 00:05 Британец женился на беженке с Украины после знакомства в соцсетях Молодой британец женился на 37-летней беженке с Украины после знакомства в соцсетях Pixabay

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Британец Люк Дикинсон женился на 37-летней матери-одиночке с Украины Вере Климовой через три месяца после знакомства в соцсети. Об этом написала газета The Daily Mail.

Женщина перебралась из Одессы в Молдавию с 15-летней дочерью. Там она познакомилась с будущим супругом через группу для желающих жить в Великобритании. Когда 27-летний Дикинсон начал общаться с украинкой, у нее уже были готовы все документы для переезда.

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Пара узаконила свои отношения в сентябре. По словам Дикинсона, обосновавшись в Бристоле, его жена пошла на курсы английского языка и вождения.

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Ранее сообщалось, что британец Энтони Гарнетт бросил семью ради беженки с Украины Софии Каркадым. Мужчина не видел своих детей в течение пяти месяцев.

В Великобритании растет недовольство граждан из-за украинских беженцев. Приезжие жалуются на прием, который им оказывают местные жители.