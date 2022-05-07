Британец заразился редкой обезьяньей оспой

Редкую вирусную инфекцию оспы обезьян диагностировали у пациента в Великобритании. Медики предположили, что он привез болезнь из Западной Африки. Об этом сообщили в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), передало Reuters.

Заболевший редкой обезьяньей оспой британец недавно побывал в Нигерии. А по возвращении в Соединенное Королевство попал в инфекционную больницу в Лондоне.

Директор UKHSA по новым инфекциям Колин Браун подчеркнул, что заразить вирусом оспы обезьян другого человека не так просто. Хотя при тесном контакте с инфицированным это возможно.

«Общий риск для населения очень низок», — заверил Браун.

Но на всякий случай специалисты UKHSA уже начали работу по этому кейсу со своими коллегами из Национальной службы здравоохранения. Будут искать людей, которые контактировали с инфицированным.

Обычно обезьянья оспа переносится легко. Человек выздоравливает за несколько недель. Но бывают и осложнения.

Американские ученые ранее предполагали, что модифицированный вирус коровьей оспы может помочь в борьбе с раком печени. Об этом исследовании писали «Дни.ру».