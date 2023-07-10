Мир 10 июля 2023, 19:09 Британец вышел из комы после решения отдать его органы для трансплантации — СМИ Lad Bible: житель Британии вышел из комы после решения о трансплантации его органов Alexander Grey / Unsplash

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Житель Великобритании Джеймс Ховард-Джонс из города Челтнем, графство Глостершир вышел из комы незадолго до того, как его собирались отключить от системы жизнеобеспечения, сообщило издание Lad Bible. Авторы статьи напомнили, что 28-летний пациент не приходил в сознание с апреля, когда поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Весной молодого человека ударили по голове, он упал и получил серьезную травму. Британца госпитализировали, врачи провели серию операций, но пациент не приходил в сознание.

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Медики неоднократно говорили его родным, что молодой человек вряд ли очнется, потому что его мозг не подавал признаков жизни. В итоге члены семьи Ховарда-Джонса решили отключить его от системы жизнеобеспечения, а органы отдать для трансплантации. После этого пациент вышел из комы — пока он может общаться лишь при помощи глаз.

Аналогичный случай произошел с англичанином Льюисом Робертсом. Он пришел в сознание перед тем, как его собирались отключить от системы жизнеобеспечения. Молодой человек находился в больнице после того, как попал в ДТП.