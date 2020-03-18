Британец выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов

Выигрыш победителя составил 57 миллионов фунтов стерлингов, что равно 69,2 миллиона долларов.

Энди Картер, представитель национальной лотереи, заявил, что всем участникам необходимо проверить свои билеты, как можно скорее. Они также могут выиграть кругленькую сумму. Наличие большого количества выигрышей связано с благотворительностью, которой занимаются жители.

«За последние 25 лет участники внесли огромный вклад в добрые дела. Еженедельно около 30 млн фунтов поступает в фонды, которые помогают реализации различных проектов, в том числе по сохранению мест обитания диких животных», — пояснил представитель национальной лотереи.

Осенью прошлого года в этой же лотереи британец выиграл 170,2 миллиона фунтов стерлингов (более 221 миллиона долларов). Его приз является самым большим в Великобритании за всю историю проведения игры.