Мир 22 января 2024, 01:07 Британец увидел смерть своего сына в прямом эфире DailyStar: житель Великобритании в прямом эфире наблюдал смерть своего сына Unsplash

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В Великобритании отец Майка Барнетта стал свидетелем смерти своего сына в прямом эфире новостей. Причиной гибели стало переохлаждение, сообщило Daily Star.

По данным издания, трагическое событие произошло во время ливня, когда Барнетт пытался предотвратить затопление магазина тропической рыбы. Пытаясь привести в порядок сливной канал на затопленной улице, мужчина направился к дренажной канаве, где его занесло сильным течением. В результате его прижало к металлическому забору.

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Хозяин магазина Джеффри Клэкстон вызвал помощь и сообщил о произошедшем отцу Майка. Прибыв на место, британец не смог помочь сыну из-за полицейского ограничения.

По приезде домой мужчина начал смотреть телевизор, где по новостям в прямом эфире проводили трансляцию происходящего. Таким образом мужчина увидел, как умер его сын. Позже правоохранители подтвердили, что причиной смерти было переохлаждение.

Ранее стало известно о гибели сына руководителя Zoom Иоганна Циммерна. Парень разбился на электрическом самодельном самолете в Калифорнии.