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    20 сентября 2020, 07:37

    Британец устроил поножовщину возле паба в Плимуте. Он ранил четырех человек

    Андрей Иванов

    Четыре человека пострадали во время поножовщины возле паба в британском Плимуте. Мужчину, который бросился на них с ножом, уже задержали. Об этом сообщила полиция графств Девон и Корнуолл в Twitter.
    Британец устроил поножовщину возле паба в Плимуте. Он ранил четырех человек

    «Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Их отвезли в больницу Derriford», — говорится в сообщении полиции.

    Инцидент произошел вечером в субботу, 19 сентября. Нападавший успел сбежать, но позже его поймали на окраине Эксетера. Им оказался мужчина за 50 лет. Его отправили в больницу, поэтому рассказать он ничего сейчас не может.

    Полицейские сейчас изучают все обстоятельства этого преступления и опрашивают свидетелей. Они попросили всех, кто может пролить свет на эту историю, выйти на связь.

    Новости SMI.FM