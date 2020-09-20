Британец устроил поножовщину возле паба в Плимуте. Он ранил четырех человек

«Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Их отвезли в больницу Derriford», — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел вечером в субботу, 19 сентября. Нападавший успел сбежать, но позже его поймали на окраине Эксетера. Им оказался мужчина за 50 лет. Его отправили в больницу, поэтому рассказать он ничего сейчас не может.

Полицейские сейчас изучают все обстоятельства этого преступления и опрашивают свидетелей. Они попросили всех, кто может пролить свет на эту историю, выйти на связь.