Британец стал рекордсменом по срокам заболевания COVID-19. Жена 5 раз готовила похороны

Пенсионер из Бристоля в течение 10 месяцев болел коронавирусной инфекцией. В течение 305 дней проводимые тесты давали положительный результат. Как сообщило издание Evening Standard, вирусологи намерены обсудить этот случай на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в июле.

В тексте исследования говорится, что пациенту 72 года. Он работает инструктором по вождению. В первый раз в больницу с кашлем и лихорадкой он попал в мае 2020 года. Проведенный ПЦР-тест подтвердил, что у мужчины коронавирус.

После улучшения состояния его выписали, но впоследствии госпитализации потребовались в августе, сентябре, октябре и декабре. Лекарственная терапия, включая сложные моноклональные препараты, успеха в лечении не принесла.

Сам пациент рассказал, что в течение болезни пять раз ему становилось настолько плохо, что жена готовила для него похороны.

«Каждый раз с созывал всю семью, чтобы попрощаться с ними», — признался он.

Выздороветь пенсионеру помог экспериментальный препарат из смеси искусственных моноклональных антител. Они блокируют белки шипов коронавируса и не дают ему захватывать новые клетки.

Как напомнила «Газета.ru», схожий препарат получил после заражения экс-президент США Дональд Трамп.

Спустя 45 дней нового лечения ПЦР-тест британца дал отрицательный результат. Врачи заявили, что коронавирусная инфекция у пациента перешла в хроническую стадию из-за ослабленного иммунитета.

В анамнезе у пенсионера были воспаление легких и прогрессирующий рак крови. Попавший в ослабленный организм коронавирус мутировал и не реагировал на лекарственные препараты.

Медики заявили, что необходимо разрабатывать новые способы лечения для пациентов с иммунными заболеваниями. Особенно в условиях, когда вирус способен мутировать и проявлять дополнительную устойчивость к препаратам.