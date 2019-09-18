Британец спрятал в сейф шоколад, чтобы отучить невесту от сладкого

Стейси Лоу рассказала, что, когда в очередной раз открыла холодильник, увидела внутри прозрачный контейнер, запертый на кодовый замок. По словам британки, самым ужасным стал тот факт, что в сейфе лежал шоколад. Оказалось, что ее жених Дейв Уильямс таким образом решил отвадить Стейси от поедания сладостей. Действия молодого человека разозлили девушку.

«Так вот к чему это пришло. Вы вместе покупаете дом, заводите ребенка, обручаетесь, планируете свадьбу и обустраиваете дом, и такое происходит», — пожаловалась Лоу в соцсети Fаcebook.

Интернет-пользователи посочувствовали британке, однако отметили, что идея Дейва им понравилась. Сама же Стейси заявила, что собирается купить аналогичный сейф для жениха, но пока не ясно, что именно она в него спрячет.