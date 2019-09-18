  • Британец спрятал в сейф шоколад, чтобы отучить невесту от сладкого

    18 сентября 2019, 13:50

    Анастасия Карпеева

    Жительница Великобритании пожаловалась в Сети на жениха, который спрятал все сладости в доме в сейф. Таким образом он хотел отучить девушку от любви к шоколаду. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Daily Mail.

    Стейси Лоу рассказала, что, когда в очередной раз открыла холодильник, увидела внутри прозрачный контейнер, запертый на кодовый замок. По словам британки, самым ужасным стал тот факт, что в сейфе лежал шоколад. Оказалось, что ее жених Дейв Уильямс таким образом решил отвадить Стейси от поедания сладостей. Действия молодого человека разозлили девушку.

    «Так вот к чему это пришло. Вы вместе покупаете дом, заводите ребенка, обручаетесь, планируете свадьбу и обустраиваете дом, и такое происходит», — пожаловалась Лоу в соцсети Fаcebook.

    Интернет-пользователи посочувствовали британке, однако отметили, что идея Дейва им понравилась. Сама же Стейси заявила, что собирается купить аналогичный сейф для жениха, но пока не ясно, что именно она в него спрячет.