Британец сделал предложение больной раком девушке. Она умерла через месяц после свадьбы

Таш и Саймон познакомились в прошлом году летом и сразу влюбились друг в друга и начали встречаться. Однако через полгода 25-летняя девушка почувствовала боль в области ребер, но списала это на перенагрузку на работе.

Боли со временем не прошли, а самочувствие девушки начало ухудшаться. Врачи сначала выявили кисту в груди, которая оказалась злокачественной опухолью. Таш поставили диагноз четвертая стадия веретеноклеточной саркомы. Девушке не помогли ни удаление новообразования, ни химиотерапия.

Врачи были не в состоянии помочь, девушке давали срок от трех до 12 недель. Как только ее парень узнал об этом, он сразу сделал ей предложение.

Руководство больницы пошло на уступки и разрешило провести свадьбу прямо в медучреждении, не смотря на ограничения из-за пандемии. Влюбленные поженились 22 мая, а спустя месяц девушки не стало.

Ее муж сказал, что они хотели использовать каждый миг, что у них остался, поэтому их свадьба стала самым счастливым днем в его жизни. Семья Таш организовала сбор денег для благотворительного фонда, который помогает больным раком подросткам.