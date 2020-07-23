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    23 июля 2020, 01:06

    Британец сделал предложение больной раком девушке. Она умерла через месяц после свадьбы

    Александра Каширина

    Британец сделал предложение своей девушке после того, как узнал, что она неизлечимо больна. Невеста умерла спустя месяц после свадьбы. Об этой истории написало британское издание The Sun.
    Британец сделал предложение больной раком девушке. Она умерла через месяц после свадьбы

    Таш и Саймон познакомились в прошлом году летом и сразу влюбились друг в друга и начали встречаться. Однако через полгода 25-летняя девушка почувствовала боль в области ребер, но списала это на перенагрузку на работе.

    Боли со временем не прошли, а самочувствие девушки начало ухудшаться. Врачи сначала выявили кисту в груди, которая оказалась злокачественной опухолью. Таш поставили диагноз четвертая стадия веретеноклеточной саркомы. Девушке не помогли ни удаление новообразования, ни химиотерапия.

    Врачи были не в состоянии помочь, девушке давали срок от трех до 12 недель. Как только ее парень узнал об этом, он сразу сделал ей предложение.

    Руководство больницы пошло на уступки и разрешило провести свадьбу прямо в медучреждении, не смотря на ограничения из-за пандемии. Влюбленные поженились 22 мая, а спустя месяц девушки не стало.

    Ее муж сказал, что они хотели использовать каждый миг, что у них остался, поэтому их свадьба стала самым счастливым днем в его жизни. Семья Таш организовала сбор денег для благотворительного фонда, который помогает больным раком подросткам.

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