Британец с учащенным сердцебиением пропустил симптомы опасного заболевания

Учащенное сердцебиение на протяжении целого года беспокоили 26-летнего британца. Он приходил к врачам и рассказывал о своем состоянии, но они советовали ему просто поменять образ жизни. О других симптомах молодой человек не упоминал. О том, как у него выявили опасное заболевание он рассказал сам на портале Reddit.

Все началось летом прошлого года, когда молодой человек обнаружил у себя сильное сердцебиение, которое могло разгоняться до 100 ударов в минуту. Он списал это на не очень правильное питание и курение. После того, как сердцебиение участилось еще сильнее у него начались проблемы со сном и потеря веса. Летом этого года он решил обратиться к врачу с жалобами на бессонницу.

Во время приема медик в качестве стандартной процедуры измерил пациенту давление. Когда врач услышал, что учащенное сердцебиение у молодого человека продолжается уже год, то впал в шок и потребовал, чтобы пациент срочно отправился на снятие кардиограммы.

В ходе сканирования сердце билось с частотой 180 ударов в минуту. Пациента положили под капельницу для снижения сердечного ритма и взяли кровь на анализ. Его оставили в больнице на ночь. Утром к пациенту подошел врач, который задал только один вопрос: есть ли трудности с глотанием. Сам молодой человек никому до этого не жаловался на этот симптом, а другие медики просто у него не спрашивали об этом. Выяснилось, что анализ крови показал превышение гормона-тироксина в организме в тысячу раз. У пациента диагностировали гипертиреоз — воспаление щитовидной железы.

Молодого человека продержали в больнице еще два дня. Сам он удивляется, как он мог пропустить симптомы своего заболевания и почему он не говорил врачам о том, что у него проблемы с глотанием. В настоящий момент частота сердечного ритма у автора поста вернулась в норму, но до конца жизни ему предстоит принимать лекарство. В противном случае, все вернется обратно и не исключен летальный исход от дыхательной или сердечной недостаточности.