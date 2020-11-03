Британец поставил крупную сумму на победу Трампа в выборах

По их данным, в случае победы Трампа мужчина выиграет более 14 миллионов долларов. Он сделал ставку в букмекерской конторе анонимно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что проиграет на предстоящих выборах только в том случае нечестных действий со стороны демократов, его соперников.

Он добавил, что не допустит этого, так как «на карту поставлена страна». Президент считает, что демократы после прихода к власти разрушат США. Он призвал своих сторонников сообщать, если те заметят какие-то нечестные действия во время выборов.

«Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он выразил мнение, что победитель станет известен спустя долгое время после выборов. Трамп пояснил, что демократы предупредили о возможном опоздании доставки бюллетеней.