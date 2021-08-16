Британец оставил в съемной квартире тысячи пустых пивных банок и башню из грязной туалетной бумаги

В Хэмпшире мужчина, съехав с арендованной квартиры, оставил после себя горы мусора. Во время уборки в ней нашли около восьми тысяч банок из-под пива, гниющие продукты и заваленный мусором унитаз.

Порядок в двухкомнатной квартире пришлось наводить 29-летнему специалисту по очистке сточных труб Фредди Гиллиум-Уэббу, сообщила газета Daily Mail.

В гостиной он нашел огромное количество пивных банок, которые практически полностью закрыли собой диван. В кухне на стуле и столе валялись объедки. В туалете бывший жилец возвел башню из грязной бумаги и экскрементов высотой больше метра.

Чтобы вернуть квартиру в нормальное состояние, потребовалось почти 30 часов времени и 10 бутылок чистящего средства. Мусор вывозили при помощи экскаватора.

Владелец квартиры неоднократно пытался осмотреть жилье, поскольку арендатор месяц за месяцем не платил за съем. Когда его решили выселить, мужчина уехал сам.

Арендодатель съехал, не заплатив за год и оставив владельцу жилья одно текстовое сообщение. В нем мужчина допустил, что «оставил после себя небольшой беспорядок». Последствия его проживания обошлись домовладельцу более чем в 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона рублей — прим. ред.).