Британец оставил в поезде скрипку за 320 тысяч долларов
Житель Великобритании Стивен Моррис забыл в электричке Лондон-Орпингтон скрипку 18-го века за 250 тысяч фунтов стерлингов, сообщила «Свободная пресса».
«Я был хранителем этого уникального инструмента… Сейчас мне как будто отрезали руки», — рассказал Моррис, сообщила The Guardian.
Мастер Дэвид Текчлер создал утерянную ныне скрипку в 1709 году. Стоимость скрипки составляет 250 тысяч фунтов стерлингов, это около 320 тысяч долларов или более 20 миллионов рублей.
В настоящее время поисками скрипки занимается полиция.