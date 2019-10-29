  • Британец оставил в поезде скрипку за 320 тысяч долларов

    29 октября 2019, 18:20

    Ольга Ситникова

    Житель Великобритании Стивен Моррис забыл в электричке Лондон-Орпингтон скрипку 18-го века за 250 тысяч фунтов стерлингов, сообщила «Свободная пресса».

    «Я был хранителем этого уникального инструмента… Сейчас мне как будто отрезали руки», — рассказал Моррис, сообщила The Guardian.

    Мастер Дэвид Текчлер создал утерянную ныне скрипку в 1709 году. Стоимость скрипки составляет 250 тысяч фунтов стерлингов, это около 320 тысяч долларов или более 20 миллионов рублей.

    В настоящее время поисками скрипки занимается полиция.