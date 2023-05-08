Мир 08 мая 2023, 21:30 Британец остался без кредита на жилье из-за беженки с Украины Daily Mail: приютившему беженку с Украины мужчине отказали в ипотеке в Великобритании Freepik

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Банк отказал жителю Великобритании в продлении ипотеки на выгодных условиях после того, как стало известно, что у него живет беженка с Украины и ее дочь. Об этом написала газета Daily Mail.

«В банке посчитали, что, поскольку в пристройке к дому разместили беженцев, существует значительный риск, что в будущем гражданин будет сдавать ее в аренду», — говорится в статье.

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После этого британец сообщил о своей проблеме в социальных сетях, а также обратился в СМИ. С его слов, банковский служащий обнаружил пригодную для аренды жилую площадь и стал грозить перерасчетом кредита на условиях с более высокой ставкой. Таким образом, ипотека обошлась бы ему на девять тысяч фунтов стерлингов (884 тысячи рублей. — Прим. ред.) в год больше.

Только после того, как историю британца растиражировали в СМИ и соцсетях руководство банка извинилось и пообещало оставить прежние условия.

Ранее британцы стали массово жаловаться на беженок из Украины. С их слов, украинские женщины откровенно мошенничают, покупая предметы роскоши, а также посылают жалобы на рабство.в полицию.