Британец оделся в военную советскую форму и устроил дебош под гимн СССР на конференции. Видео

В Великобритании конференция Консервативной партии запомнится участникам надолго. Британский активист по имени Стив Брэй устроил перфоманс, который закончился не совсем удачно. Нарядившись в военную советскую форму, под гимн СССР он устроил дебош. Видео появилось на его странице в Twitter.

У британца на весь зал зазвонил телефон, мелодия прозвучала необычная, но под стать наряду — гимн Советского Союза. После этого один из присутствующих решил выгнать Брэя. Он хватал активиста и попытался направить его к выходу.

Но тут Брэй вступил в перепалку, он оттолкнул молодого человека и попросил его убрать от него руки. Тот сел на место, но тоже не заканчивал возмущаться. Тем не менее британец все-таки покинул конференцию, но перед этим попрощался с залом и всех поблагодарил. На кадрах видно, что некоторые присутствующие ответили ему улыбкой.

На конференции, на которой не пришлось скучать, обсуждали важные темы. В частности, была поднята тема защиты гражданских прав и свобод. Организаторы выступают против технологических изменений, позволяющих IT-гигантам собирать данные о пользователях.