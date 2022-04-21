Британец объявил голодовку ради спасения планеты

Активист из Великобритании 52-летний Ангус Роуз не ел в течение 37 дней ради спасения Земли от глобального потепления. Таким образом он добился реакции властей на свои действия, сообщила газета The Guardian.

Акцию Роуз устроил рядом со зданием британского парламента. Он потребовал, чтобы главный научный советник правительства страны Патрик Вэлленс публично обратился к представителям законодательного органа по поводу изменения климата. В итоге власти назначили научный брифинг, который пройдет в мае или июне 2022 года. Запись брифинга сделают публичной.

Зв время голодовки активист похудел на 17 килограммов. По словам мужчины, изначально он просил Вэлленса устроить телевизионный брифинг для членов кабинета министров, но достигнутый результат британца устроил.

«Я надеюсь, что, если власти поймут научную сторону вопроса, они осознают необходимость срочных действий», — сказал Роуз.

Активист устроил голодовку по примеру Гильермо Фернандеза из Швейцарии. Тот в 2021 году голодал в течение 39 дней с целью побудить правительство ускорить борьбу с изменением климата.

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