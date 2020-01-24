Британец обиделся и похудел на 88 кг

Британец Аарон Снарес не смог побыть шафером на свадьбе сестры из-за огромного веса. 27-летний мужчина весил 191 килограмм, примерка костюма стала для него настоящей пыткой, и он решил изменить свою жизнь.

Он рассказал газете Daily Mirror, что с детства был полным. Он боролся со лишним весом с школы, но его проблемы усугубились, когда он начал работать. Аарон рассказал, что нашел приличную работу и постоянно заказывал еду на дом. Он также стал достаточно взрослым, чтобы пить пиво, и его вес начал неуклонно расти.

«Я помню, как на вечеринке сломал три шезлонга. Они просто не выдержали мой вес», поделился мужчина.

После того, как ему не удалось стать шафером сестры, он примкнул к программе похудения. Его научили готовить здоровую пищу и делать физические упражнения. Через несколько месяцев он сбросил лишний вес и нашел себе подружку. Аарон признался, что уже отчаялся найти подругу жизни.