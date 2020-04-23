Британец нашел закопанный автомобиль в своем дворе

Джон Брейшоу, проживающий в Хекмондвике, нашел на участке возле своего дома останки автомобиля Ford Popular. Как машина туда попала, кто и зачем ее закопал, он не знал. О необычном «кладе» сняли сюжет на местном телевидении. Благодаря этому удалось раскрыть историю.

91-летняя британка увидела сюжет и рассказала, что она вдова бывшего владельца автомобиля. Ее муж, ветеран Второй мировой войны Гароль Лайлс, решил закопать машину на заднем дворе, чтобы не платить за утилизацию. Внутри он оставил сюрпризы для потомков: бутылку из-под молока и банку с парафином.