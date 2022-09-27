Ушедший от жены британец расстался с украинской беженкой | 360°

Мир 27 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Ушедший от жены британец расстался с украинской беженкой Daily Mail: бросивший семью ради украинки британец расстался с ней из-за ее агрессии РИА «Новости»

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Житель Великобритании Энтони Гарнетт порвал отношения с беженкой с Украины Софией Каркадым, ради которой ушел от жены. Как он рассказал Daily Mail, после одной из ссор с украинкой ему даже пришлось вызвать полицию.

«Я на 100% покончил с ней. С нами покончено как с парой. Я больше не могу терпеть ее оскорбления или гнев. Я думал, что был влюблен в нее. Но в ней есть одна сторона, с которой я просто больше не могу мириться. Она становится злой и агрессивной», — поделился мужчина.

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По его словам, недавно возлюбленная схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Британец сильно испугался и вызвал стражей порядка. Отношения с Каркадым он назвал ошибкой.

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Гарнетты приютили девушку из Львова у себя дома весной 2022 года. Однако вскоре после этого украинка разрушила семью британцев. Энтони Гарнетт бросил жену, с которой прожил около десяти лет и воспитывал двоих детей.

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