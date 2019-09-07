Британец испугался паука за рулем и лишился прав

МВД предложило пустить подростков за руль после экзаменов Подробнее

Нападение паука произошло 3 августа в английском Брадфорде. Литовец Эдвинас Гилиус был за рулем, когда увидел паукообразного и начал с ним бороться. Мужчина отвлекся и перестал следить за дорогой. Автомобиль подъехал к повороту, но водитель не успел среагировать и врезался в столб.

Конструкция рухнула на Джанет Кавуд, которая упала и потеряла сознание. Пострадавшую доставили в одну из местных больниц. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, а также несколько переломов основания черепа. Несмотря на усилия врачей, через 13 дней женщина скончалась.

Водитель машины признал свою вину и теперь ему предстоит 12 месяцев общественных работ. Кроме того, мужчину обязали выплатить штраф в 320 фунтов стерлингов (более 25 тысяч рублей) и лишили автомобильных прав на три года.