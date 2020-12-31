Британец едва не умер, пытаясь вылечить COVID-19

Житель Британии Люк Уильямсон едва не погиб, пытаясь избавиться от симптомов COVID-19. Он ежедневно выпивал по пять литров воды, чтобы вылечиться.

Жена Уильямсона Лаура рассказала Daily Mail, что он чувствовал себя всю неделю плохо, на что врач посоветовал пить ему больше жидкостей. Англичанин решил, что не менее пяти литров воды в день помогут быстрее вылечиться от COVID-19.

Однажды вечером Уильямсон пошел принять ванную, но, вылезая, упал и не смог подняться. Женщина не смогла открыть дверь и вызвала скорую помощь. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал.

В больнице у него произошел еще один припадок. Оказалось, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего организма. Люк Уильямсон несколько дней провел в реанимации на аппарате ИВЛ, его действия привели к отеку мозга.

Сейчас Уильямсон восстанавливается, врачи утверждают, что вскоре он вернется к нормальной жизни.