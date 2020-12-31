Британец едва не умер, пытаясь вылечить COVID-19
Жена Уильямсона Лаура рассказала Daily Mail, что он чувствовал себя всю неделю плохо, на что врач посоветовал пить ему больше жидкостей. Англичанин решил, что не менее пяти литров воды в день помогут быстрее вылечиться от COVID-19.
Однажды вечером Уильямсон пошел принять ванную, но, вылезая, упал и не смог подняться. Женщина не смогла открыть дверь и вызвала скорую помощь. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал.
В больнице у него произошел еще один припадок. Оказалось, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего организма. Люк Уильямсон несколько дней провел в реанимации на аппарате ИВЛ, его действия привели к отеку мозга.
Сейчас Уильямсон восстанавливается, врачи утверждают, что вскоре он вернется к нормальной жизни.