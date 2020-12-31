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    31 декабря 2020, 19:34

    Британец едва не умер, пытаясь вылечить COVID-19

    Екатерина Шамина

    Житель Британии Люк Уильямсон едва не погиб, пытаясь избавиться от симптомов COVID-19. Он ежедневно выпивал по пять литров воды, чтобы вылечиться.
    Британец едва не умер, пытаясь вылечить COVID-19

    Жена Уильямсона Лаура рассказала Daily Mail, что он чувствовал себя всю неделю плохо, на что врач посоветовал пить ему больше жидкостей. Англичанин решил, что не менее пяти литров воды в день помогут быстрее вылечиться от COVID-19.

    Однажды вечером Уильямсон пошел принять ванную, но, вылезая, упал и не смог подняться. Женщина не смогла открыть дверь и вызвала скорую помощь. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал.

    В больнице у него произошел еще один припадок. Оказалось, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего организма. Люк Уильямсон несколько дней провел в реанимации на аппарате ИВЛ, его действия привели к отеку мозга.

    Сейчас Уильямсон восстанавливается, врачи утверждают, что вскоре он вернется к нормальной жизни.