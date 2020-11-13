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    13 ноября 2020, 00:53

    Британец едва не прирезал знакомую из-за проигрыша в шахматы

    Артур Блянихов

    В Великобритании перед судом предстал местный житель, который напал с ножом на свою гостью, которая обыграла его в шахматы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    ИА Nation News рассказало, что женщина пришла в гости ради партии в шахматы. Однако игра закончилась поножовщиной. Гостья начала обыгрывать хозяина, что очень разозлило мужчину.

    Он схватился за кухонный нож и ударил им женщину несколько раз. После госпитализации ей наложили швы на руке и бедре. Следующие три года нападавший проведет за решеткой.