Британец едва не прирезал знакомую из-за проигрыша в шахматы
В Великобритании перед судом предстал местный житель, который напал с ножом на свою гостью, которая обыграла его в шахматы. Об этом сообщил РЕН ТВ.
ИА Nation News рассказало, что женщина пришла в гости ради партии в шахматы. Однако игра закончилась поножовщиной. Гостья начала обыгрывать хозяина, что очень разозлило мужчину.
Он схватился за кухонный нож и ударил им женщину несколько раз. После госпитализации ей наложили швы на руке и бедре. Следующие три года нападавший проведет за решеткой.