Британцев возмутила ложь о подрыве «Северного потока» русскими | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 21:18

Британцев возмутила ложь о подрыве «Северного потока» русскими

Мир

05 октября 2022, 21:15

США предположили, что за убийством Дугиной стоят власти Украины — СМИ

Реклама

Культура

05 октября 2022, 20:46

Музыкальный критик Соседов поддержал запрет песен Пугачевой и Меладзе на радио из-за критики России

Транспорт

05 октября 2022, 20:46

Виртуальная транспортная карта начала работать в Нижегородской области

НЕБО

05 октября 2022, 20:43

Кикина поблагодарила «Роскосмос» и NASA за успешный запуск корабля Crew Dragon

Общество

05 октября 2022, 20:41

Владельцам домашних животных перечислили правила их содержания

Спорт

05 октября 2022, 20:39

Россиянам объяснили, как после рабочего дня заставить себя заняться спортом

Мир

05 октября 2022, 20:39

Депутат Ананских рассказал, как будут работать «Северные потоки» после диверсий

Общество

05 октября 2022, 20:38

Фейк: в меню ресторанов McDonalds обнаружили следы человеческого мяса

Мир

05 октября 2022, 21:18

Британцев возмутила ложь о подрыве «Северного потока» русскими

Читатели Daily Mail возмутились ложью Запада о подрыве русскими «Северного потока»

Читать 360tv в

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали статью о размещении в Северном море военных кораблей Великобритании якобы для защиты трубопроводов от атак со стороны России. Жители Соединенного Королевства призвали журналистов «раскрыть глаза» и увидеть истинного виновника произошедшего на газопроводах «Северный поток». Британцы обвинили в организации атак США.

Фрегат типа 23 HMS Somerset и исследовательское судно HMS Enterprise были развернуты в Северном море на фоне опасений, что стратегически важные для Великобритании трубопроводы подвергаются опасности. И исходит она из России, которая по мнению британского таблоида, сама организовала провокацию на «Северных потоках».

Реклама

Однако среди читателей нашлись те, кто не поверил в заинтересованность России в подрыве собственных трубопроводов. Многие обвинили в организации катастрофы американцев.

Реклама

«Это сделали американцы», — написала Трейси из Ланкашира.

«Пока рядом с ними [газопроводами] нет американских военных кораблей, все будет в порядке», — заявил другой пользователь.

«США взорвали „Северный поток“. Русским незачем этого делать — если хотели навредить, достаточно перекрыть газ из России. Трубопровод был взорван, чтобы остановить возможное смягчение санкций против России перед началом зимы. США теперь — единственный поставщик газа для Европы», — пришли к выводу читатели.

«Это фиаско спровоцировали США. Американцы думали, что они самые умные, но теперь их заинтересованность в войне просто до боли очевидна», — заявил британец.

Великобритания

Газопровод Северный поток — 2

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама