Британцев возмутила ложь о подрыве «Северного потока» русскими | 360°

Мир 05 октября 2022, 21:18 Поделиться Telegram

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Viber Британцев возмутила ложь о подрыве «Северного потока» русскими Читатели Daily Mail возмутились ложью Запада о подрыве русскими «Северного потока» РИА «Новости»

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Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали статью о размещении в Северном море военных кораблей Великобритании якобы для защиты трубопроводов от атак со стороны России. Жители Соединенного Королевства призвали журналистов «раскрыть глаза» и увидеть истинного виновника произошедшего на газопроводах «Северный поток». Британцы обвинили в организации атак США.

Фрегат типа 23 HMS Somerset и исследовательское судно HMS Enterprise были развернуты в Северном море на фоне опасений, что стратегически важные для Великобритании трубопроводы подвергаются опасности. И исходит она из России, которая по мнению британского таблоида, сама организовала провокацию на «Северных потоках».

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Однако среди читателей нашлись те, кто не поверил в заинтересованность России в подрыве собственных трубопроводов. Многие обвинили в организации катастрофы американцев.

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«Это сделали американцы», — написала Трейси из Ланкашира.

«Пока рядом с ними [газопроводами] нет американских военных кораблей, все будет в порядке», — заявил другой пользователь.

«США взорвали „Северный поток“. Русским незачем этого делать — если хотели навредить, достаточно перекрыть газ из России. Трубопровод был взорван, чтобы остановить возможное смягчение санкций против России перед началом зимы. США теперь — единственный поставщик газа для Европы», — пришли к выводу читатели.

«Это фиаско спровоцировали США. Американцы думали, что они самые умные, но теперь их заинтересованность в войне просто до боли очевидна», — заявил британец.

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