Британцев попросили не приносить плюшевых мишек в память о Елизавете II | 360°

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Британцев попросили не приносить плюшевых мишек в память о Елизавете II

Royal Parks: жителей Британии просили не приносить плюшевых мишек к Букингемскому дворцу

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Жителей Великобритании, желающих отдать дань памяти королеве Елизавете II, просили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых мишек и воздушные шары. Об этом сообщила организация Royal Parks.

«К сожалению, никакие подарки и предметы приниматься не будут, просьба не приносить их в парки. Не следует приносить с собой предметы, не связанные с цветами, такие как плюшевые мишки или воздушные шары», — говорится в сообщении компании, которая управляет королевскими парками.

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Также на сайте сообщили, что будут принимать открытки. Цветы просили приносить без оберток.

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Британская пресса сообщила, что многие граждане стали приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат Паддингтон, памятуя о чаепитии королевы с этим сказочным персонажем. Видеоролик показали в честь Платинового юбилея правления Елизаветы II.

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