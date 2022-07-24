Брин развелся с женой. Как тебе такое, Илон Маск?

Короткий роман главы компании Tesla Илона Маска с женой основателя Google Сергея Брина привел к разводу пары и стал причиной конца многолетней дружбы миллиардеров. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

О том, что Сергей Брин подал заявление на развод с Николь Шанахан после трех лет брака, стало известно в январе. По словам источников, роман с Маском стал для основателя Google последней каплей. Проблемы в семье возникли еще осенью на фоне карантинных ограничений из-за пандемии. Супруги никак не могли решить вопрос с уходом за трехлетней дочерью.

Собеседник издания сообщил, что роман Маска и Шанахан возник в декабре, после того как они встретились на фестивале искусств в Майами. На тот момент Брин с женой еще жили вместе, но отношения уже сильно охладились. Узнав об интрижке супруги, основатель Google разорвал с Маском всяческие отношения.

При этом раньше миллиардеры крепко дружили. Во время кризиса 2008 года Брин предоставил компании Tesla 500 тысяч долларов, когда завод по производству электромобилей пытался увеличить выпуск продукции. Маск подарил другу внедорожник Tesla в 2015 году.

По словам источников, Маск снова пытается вернуть расположение Брина. На одном из мероприятий он даже встал перед ним на колени, умоляя о прощении. Считается, что основатель Google принял извинения, но общение с бывшим другом свел к минимуму.

Процесс развода Брина и Шанахан затянулся. Жена потребовала от основателя Google более одного миллиарда долларов, что больше, чем ей положено по брачному контракту, утверждают источники. Стороны пока не пришли к соглашению. Для Сергея Брина это уже второй развод. Его первый брак распался после того, как его первая жена Энн Вожицки узнала про его роман с сотрудницей.