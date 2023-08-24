Мир 24 августа 2023, 12:17 БРИКС выступил за решение проблемы международного долга для восстановления экономики Страны БРИКС выступили за коллективное решение проблемы международного долга Vishal Bhatnagar/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Государства БРИКС выступают за коллективное решение проблемы международного долга. Об этом говорится в итоговой декларации 15-го саммита объединения «Йоханнесбург-2», сообщил ТАСС.

Страны организации считают, что необходимо должным образом разобраться с вопросом международного долга, чтобы поддержать восстановление экономики и устойчивое развитие. При этом следует принять во внимание национальное законодательство и внутренние процедуры в каждом государстве.

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«Считаем, что необходимо должным образом решить проблему международного долга», — указали в документе.

БРИКС пополнится новыми странами-участницами, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита объединения.

Объединение решило пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Саудовскую Аравия, ОАЭ и Иран стать полноформатными членами БРИКС, сообщал «Царьград».