24 августа 2023, 12:17
БРИКС выступил за решение проблемы международного долга для восстановления экономики
Страны БРИКС выступили за коллективное решение проблемы международного долга
Государства БРИКС выступают за коллективное решение проблемы международного долга. Об этом говорится в итоговой декларации 15-го саммита объединения «Йоханнесбург-2», сообщил ТАСС.
Страны организации считают, что необходимо должным образом разобраться с вопросом международного долга, чтобы поддержать восстановление экономики и устойчивое развитие. При этом следует принять во внимание национальное законодательство и внутренние процедуры в каждом государстве.
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«Считаем, что необходимо должным образом решить проблему международного долга», — указали в документе.
БРИКС пополнится новыми странами-участницами, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита объединения.
Объединение решило пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Саудовскую Аравия, ОАЭ и Иран стать полноформатными членами БРИКС, сообщал «Царьград».
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