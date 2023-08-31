Мир 31 августа 2023, 19:32 БРИКС утвердило статус авторитетной и независимой организации — Медведев Медведев: БРИКС окончательно утвердило статус независимой организации РИА «Новости»

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БРИКС окончательно утвердило статус авторитетной и независимой организации, выразил уверенность зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его оценке, это продемонстрировал и недавний саммит лидеров объединения, сообщил ТАСС.

«БРИКС по праву утвердилось на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры», — указал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

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Он подчеркнул, что объединение в известном смысле представляет альтернативу ранее созданным союзам. Страны БРИКС, напомнил зампред Совбеза, на принципах равноправия, с учетом интересов друг друга решают самые насущных вопросов глобальной повестки дня.

Главным итогом саммита в ЮАР стало расширение объединения. Начиная с 2024 года в БРИКС войдут Аргентина, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее отмечал, что новым участникам блока предстоит проявить себя и обменяться опытом со странами-основателями.