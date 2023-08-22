Мир 22 августа 2023, 11:29 БРИКС благодаря неангажированности станет альтернативой ООН — депутат Депутат Журова допустила, что БРИКС в будущем станет альтернативой ООН РИА «Новости»

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После расширения БРИКС благодаря своей непредвзятости и уважению к суверенитету станет альтернативой ООН. Странам нужна площадка, где можно свободно высказать свое мнение, заявила Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Как есть альтернатива олимпийскому движению, так и здесь БРИКС — это отчасти альтернатива ООН», — сказала она.

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Депутат объяснила, что под эгидой БРИКС собрались страны, которые уважают друг друга, суверенитет партнеров и не давят на других. Если ООН продолжит работать в интересах определенных сил, то у государств появится потребность получить именно такую международную площадку, как объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР — где можно открыто высказаться.

Светлана Журова поддержала расширение БРИКС. По ее мнению, большее число стран-членов пойдет объединению на пользу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС станет одной из опор полицентричного миропорядка. Именно поэтому, по его словам, объединение решило расшириться. Китай поддержал принятие новых членов, а против, по информации СМИ, выступили Бразилия и Индия.