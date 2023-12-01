Мир 01 декабря 2023, 19:00 Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на убийство жителей Газы ХАМАС: бригады «Аль-Кассам» обстреляли ракетами Тель-Авив Pxhere

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» нанесли ракетные удары по Тель-Авиву. Об этом представители движения написали в своем Telegram-канале.

«Бригады „Аль-Кассам“ обстреляли Тель-Авив ракетами в ответ на сионистскую резню мирного населения», — сообщили в военном крыле.

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Движение возобновило свои операции против израильской армии. Боевое крыло ХАМАС заявило, что нанесло удары после отказа Израиля продлить перемирие в секторе Газа. Более 109 человек погибли в палестинском анклаве с момента окончания перемирия, сообщал официальный представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия усилит работу по освобождению заложников в Газе, несмотря на возобновление боев. ХАМАС обещал освободить еще 10 заложников, в том числе двоих россиян.