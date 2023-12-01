Мир 01 декабря 2023, 12:55 Бригады «Аль-Кассам» обвинили Израиль в срыве перемирия ХАМАС: бригады «Аль-Кассам» возобновили боевые действия IMAGO/Photo by Bashar Taleb apa/globallookpress

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Бригады «Аль-Кассам» возобновили свои операции против израильской армии. Палестинское движение ХАМАС подтвердило нарушение режима прекращения огня, сообщило РИА «Новости».

Боевое крыло ХАМАС заявило, что нанесло удары по израильской армии в ответ на ее отказ продлить перемирие в секторе Газа. Движение возложило ответственность за продолжение конфликта на международное сообщество во главе с США, за срыв гуманитарной паузы — на Израиль.

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ЦАХАЛ 1 декабря зафиксировал обстрелы территории Израиля и нарушение режима прекращения огня. Армия объявила о возобновлении антитеррористической операции в секторе Газа. Египетские чиновники заявляли, что временное перемирие продлили на день в обмен на освобождение еще 10 заложников. Армия обороны Израиля предупреждала, что пойдет на это в случае соблюдения условий сделки.