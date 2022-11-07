Мир 07 ноября 2022, 10:21 Бригада ВСУ попыталась пойти в атаку в Харьковской области под действием наркотиков РИА «Новости»: бригада ВСУ пыталась пойти в атаку под действием наркотиков Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские военные пытаются атаковать позиции ВС РФ в Харьковской области, находясь в наркотическом опьянении или под действием психотропных веществ. Об этом РИА «Новости» рассказал российский военный, принимающий участие в боевых действиях на данном направлении.

По словам собеседника агентства, он вместе с сослуживцами неоднократно замечал, что военнослужащие 92-й бригады ВСУ во время попыток атак находятся в неадекватном состоянии и выглядят так, словно они под воздействием наркотических или психотропных веществ.

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В качестве примера он привел случай, когда бойцы этой бригады ВСУ пытались прорвать оборону и при этом бежали в полный рост, не реагируя на встречный огонь.

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«Всаживаешь очередь [из автомата]. Они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознает, что находится при смерти, и падает», — добавил военнослужащий.

Ранее сержант запрещенного в РФ полка «Азов»* Михаил Швец подтверждал, что украинские солдаты употребляли наркотики, в частности амфетамин, перед выходом на боевые задания, написало РИА ФАН.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.