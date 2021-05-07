Деятельность новой бригады быстрого реагирования Евросоюза никак не отразится на России, но принесет опасность для внутренних дел других стран. Так считает военный эксперт Игорь Коротченко, сообщил «ПолитЭксперт».

В таком вопросе не должно быть никаких иллюзий по поводу намерений европейских военных ведомств, отметил он. Речь идет фактически о создании экспедиционного корпуса, который направят в поддержку дружественных западных режимов в третьих странах.

«Демократию Запад понимает весьма избирательно, поэтому они создадут инструмент иностранной интервенции и вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — уверен Коротченко.

Если проект получит финансовое обеспечение, воинское соединение будет использовано как инструмент влияния Евросоюза на политику разных государств, в которых будет распространяться западный режим.

При этом пять тысяч человек не превратятся в серьезную угрозу для России.

«Мы противостоим США и НАТО, вполне успешно их сдерживая. Поэтому какая-то бригада в пять тысяч человек против России — это смешно», — считает военный эксперт.

Ранее главы МИД 14 стран Евросоюза заявили о необходимости создать совместные вооруженные силы быстрого реагирования для оперативного решения международных кризисов на ранних стадиях. Инициативу поддержали в Австрии, Бельгии, Германии, Чехии, Греции, Италии, Франции, Нидерландах. Бригада будет состоять из пяти тысяч солдат.