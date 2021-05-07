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    07 мая 2021, 14:35

    Бригада быстрого реагирования Евросоюза не принесет угрозы для России — эксперт

    Алена Макаренко

    Деятельность новой бригады быстрого реагирования Евросоюза никак не отразится на России, но принесет опасность для внутренних дел других стран. Так считает военный эксперт Игорь Коротченко, сообщил «ПолитЭксперт».

    Бригада быстрого реагирования Евросоюза не принесет угрозы для России — эксперт

    В таком вопросе не должно быть никаких иллюзий по поводу намерений европейских военных ведомств, отметил он. Речь идет фактически о создании экспедиционного корпуса, который направят в поддержку дружественных западных режимов в третьих странах.

    «Демократию Запад понимает весьма избирательно, поэтому они создадут инструмент иностранной интервенции и вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — уверен Коротченко.

    Если проект получит финансовое обеспечение, воинское соединение будет использовано как инструмент влияния Евросоюза на политику разных государств, в которых будет распространяться западный режим.

    При этом пять тысяч человек не превратятся в серьезную угрозу для России.

    «Мы противостоим США и НАТО, вполне успешно их сдерживая. Поэтому какая-то бригада в пять тысяч человек против России — это смешно», — считает военный эксперт.

    Ранее главы МИД 14 стран Евросоюза заявили о необходимости создать совместные вооруженные силы быстрого реагирования для оперативного решения международных кризисов на ранних стадиях. Инициативу поддержали в Австрии, Бельгии, Германии, Чехии, Греции, Италии, Франции, Нидерландах. Бригада будет состоять из пяти тысяч солдат.