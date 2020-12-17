Бриджит Макрон вслед за мужем ушла на самоизоляцию

Бриджит Макрон намерена сдать тест на коронавирус после чего она планирует работать удаленно. В последний раз она проверялась на наличие возбудителя в организме в минувший вторник, 15 декабря, перед посещением детского отделения больницы Святого Луи в Париже.

В четверг стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. По санитарным правилам страны ближайшие семь дней он останется на дистанционной работе.

Заражение французского лидера привело к тому, что на самоизоляцию ушли премьер-министр страны Жан Кастекс и председатель Национального собрания Франции Ричард Ферран. Все они за последние дни были в контакте с Макроном.