Бриджит Бардо: Макрон игнорирует страдания людей и животных

Бардо напомнила, что уже больше года она не может получить ответа от французского президента на предложенные ею меры по защите животных. В частности, речь идет о запрете на забой маленьких петухов и употребление в пищу конского мяса.

По мнению актрисы, Франция стала «территорией жестокости», а Макрон не имеет чувствительности и сострадания. По данным издания, политик пообещал Бардо ответить на ее предложения до декабря 2018 года, однако не сделал этого, несмотря на неоднократные напоминания со стороны артистки.