Мир 20 декабря 2023, 18:03 Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска Власти Днепропетровска лишили Брежнева звания почетного гражданина РИА «Новости»

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Власти Днепропетровска решили звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Борис Филатов.

«По результатам последней сессии 2023 года очень коротко. Звания „Почетный гражданин Днепра“ лишили Леонида Брежнева. Кто бы что ни говорил, мы доведем до конца декоммунизацию города», — написал он.

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Власти Днепропетровска в сентябре отказались лишать Брежнева звания почетного гражданина. Городской совет отмечал, что причины этой меры отсутствуют, так как заявление на отзыв звания должен подать сам его носитель.

Еще одним основанием является обвинительный приговор суда, однако Брежнев скончался в 1982 году, напомнили «Известия».

В 2015 году на Украине приняли закон о «декоммунизации», исполнение которого вылилось в массовое осквернение и демонтаж памятников советской эпохи.