На торговлю между Россией и ЕС в первую очередь повлияет политика санкций, а не Brexit. Об этом «360» заявил британский журналист и редактор 21st Century Wire Патрик Хеннигсен. Так он прокомментировал заявление Торгпреда России в Великобритании Бориса Абрамова, сказавшего, что выход королевства из ЕС не будет иметь прямых последствий для России.

Свою точку зрения Абрамов выразил в интервью газете «Известия». По словам торгпреда, насколько выгоднее для России станет общение с Великобританией после выхода последней из ЕС, пока говорить трудно. Однако Абрамов отметил: после Brexit Лондон перестанет входить в Таможенный союз ЕС. Тогда европейские товары будут облагаться пошлинами, что повысит конкурентоспособность отечественной продукции на британском рынке.

«Прямых последствий для России Brexit не несет, поскольку мы как торговали на условиях ВТО, так и будем. Однако для нас важен косвенный эффект от выхода страны из ЕС», — заявил Абрамов.

Уход Лондона в свободное плавание выгоден и России, и Великобритании, но только в случае отсутствия других преград, например, санкций. Об этом в разговоре с «360» заявил журналист, редактор 21st Century Wire Патрик Хеннингсен.

«Пока отмены санкций не произошло, торговля между Великобританией и Россией останется на том же уровне или ухудшится в случае введения новых ограничений», — считает Хеннингсен.

От двусторонних торговых соглашений между Москвой и Лондоном больше всех выиграют британские компании, поставляющие продукты в Россию. Но этому не бывать, если санкции будут мешать бизнесу. Патрик Хеннингсен журналист.

Борис Джонсон сбежал с брифинга в Люксембурге. Видео Подробнее

Политика санкций Лондона, по словам собеседника «360», зависит в первую очередь от того, сохранит ли Британия нынешнюю совместную с ЕС позицию в отношении России. Если да, то это — выбор в пользу санкций. И торговля между странами не наладится.

Также редактор редактор 21st Century Wire опасается усиления давления Вашингтона на Лондон.

«После Brexit США будут продвигаться еще ближе в сторону Великобритании по всем направлениям: экономическим, дипломатическим, может быть, даже военным. США будут диктовать внешнюю политику Великобритании… В таком случае Британия станет своего рода неофициальным 51-м штатом, будет полностью подчинена», — заявил Хеннингсен.

То есть если Вашингтон потребует ввести новые санкции против Москвы, Лондону придется подчиниться. Избежать этого, считает редактор, можно лишь в одном случае: если в Великобритании резко поменяется лидер на такого, как, например, Джереми Корбин.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились активизировать переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза.