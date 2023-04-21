Эксклюзив 21 апреля 2023, 01:16 Бревна не замечает. Вайкуле опозорилась, обвинив Россию в «приватизации Дня Победы» «Голос Мордора»: заявление Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы выдает ее невежество РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Лайма Вайкуле заявила, что Россия якобы «приватизировала» День Победы. Артистка отметила, что бывшие республики СССР теперь не могут праздновать этот день, хотя пострадал от войны весь Союз. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил исполнительнице, что именно парламент Латвии законом запретил стране праздновать 9 Мая, и Россия тут не при чем. Специально для Telegram-канала «360» он прокомментировал новые политические высказывания Вайкуле.

Далее — прямая речь

Реклама

Лайма Вайкуле продолжает трудиться на политическом фронте. Вот казалось бы — простая певичка из ресторана «Юрас Перла», ставшая знаменитой не только благодаря своему голосу, но и с помощью иных «достоинств», однако же — прям какая-то политическая активистка стала. Того и глядишь — изберется в какой-нибудь латвийский парламент. Там таких русофобов любят.

Во всем обвинить русских

На сей раз Лайма проехалась по Дню Победы.

«Россия приватизировала и День Победы, и все на свете. И если бы что-то плохое, но нет, все только хорошее им принадлежит. Ценность пропала. Как можно?! Весь Советский Союз пострадал во время войны 41-го. Нет, теперь одна Россия, танки на Красной площади, „мы победители“. А где остальные? <…> Победители. Им не стыдно сейчас?» — сказала певица.

Нет, Лайма, совершенно не стыдно. И ничего Россия не приватизировала. Она просто осталась верна этому великому дню и той Победе, которую советский народ выковал вместе.

Тут с Лаймой не поспоришь.

Политическая слепота

Но только вот хочется спросить Лайму, а что же мешает праздновать 9 Мая в ее родной Латвии? И не там ли парламент запретил это делать отдельным законом? А еще Лайма не хочет рассказать, что случилось с памятником в Задвинье? И где она сама была в тот день, когда этот памятник уничтожили?

В этом тоже виноваты русские? Про ежегодные шествия легионеров СС* в Риге госпожу Вайкуле можно даже не спрашивать.

Она же не видела многочисленных свастик, не знает, что такое «Азов»**, да и про то, что на Украине 9 Мая тоже находится под фактическим запретом, Лайма наверняка не в курсе.

Все-таки, иногда лучше промолчать, даже если и обладаешь каким-то там голосом. Помимо него нужны еще и мозги. И, как оказалось, с ними у Лаймы Вайкуле есть серьезные проблемы.

*Информация опубликована в информационных целях и имеет целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.

** «Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.