21 апреля 2023, 01:16
Бревна не замечает. Вайкуле опозорилась, обвинив Россию в «приватизации Дня Победы»
«Голос Мордора»: заявление Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы выдает ее невежество
Певица Лайма Вайкуле заявила, что Россия якобы «приватизировала» День Победы. Артистка отметила, что бывшие республики СССР теперь не могут праздновать этот день, хотя пострадал от войны весь Союз. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил исполнительнице, что именно парламент Латвии законом запретил стране праздновать 9 Мая, и Россия тут не при чем. Специально для Telegram-канала «360» он прокомментировал новые политические высказывания Вайкуле.
Далее — прямая речь
Реклама
Лайма Вайкуле продолжает трудиться на политическом фронте. Вот казалось бы — простая певичка из ресторана «Юрас Перла», ставшая знаменитой не только благодаря своему голосу, но и с помощью иных «достоинств», однако же — прям какая-то политическая активистка стала. Того и глядишь — изберется в какой-нибудь латвийский парламент. Там таких русофобов любят.
Во всем обвинить русских
На сей раз Лайма проехалась по Дню Победы.
«Россия приватизировала и День Победы, и все на свете. И если бы что-то плохое, но нет, все только хорошее им принадлежит. Ценность пропала. Как можно?! Весь Советский Союз пострадал во время войны 41-го. Нет, теперь одна Россия, танки на Красной площади, „мы победители“. А где остальные? <…> Победители. Им не стыдно сейчас?» — сказала певица.
Нет, Лайма, совершенно не стыдно. И ничего Россия не приватизировала. Она просто осталась верна этому великому дню и той Победе, которую советский народ выковал вместе.
Тут с Лаймой не поспоришь.
Политическая слепота
Но только вот хочется спросить Лайму, а что же мешает праздновать 9 Мая в ее родной Латвии? И не там ли парламент запретил это делать отдельным законом? А еще Лайма не хочет рассказать, что случилось с памятником в Задвинье? И где она сама была в тот день, когда этот памятник уничтожили?
В этом тоже виноваты русские? Про ежегодные шествия легионеров СС* в Риге госпожу Вайкуле можно даже не спрашивать.
Она же не видела многочисленных свастик, не знает, что такое «Азов»**, да и про то, что на Украине 9 Мая тоже находится под фактическим запретом, Лайма наверняка не в курсе.
Все-таки, иногда лучше промолчать, даже если и обладаешь каким-то там голосом. Помимо него нужны еще и мозги. И, как оказалось, с ними у Лаймы Вайкуле есть серьезные проблемы.
*Информация опубликована в информационных целях и имеет целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.
** «Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.
День Победы 9 мая
Латвия
Реклама
Реклама