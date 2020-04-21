Брэнсон предложил заложить свой остров ради спасения Virgin Atlantic

Отмечается, что, как и многие другие авиаперевозчики по всему миру, Virgin Atlantic столкнулась с серьезными проблемами из-за пандемии коронавируса. По данным издания, правительство Великобритании оставило без удовлетворения обращение Брэнсона за кредитом в 500 миллионов фунтов. Теперь же ради спасения Virgin Atlantic миллиардер готов заложить собственный остров.

«Мы сделаем все для того, чтобы наша компания не прекратила существование. Но нам потребуется помощь государства в ситуации, когда неизвестно сколько еще самолеты продолжат оставаться на земле», — обозначил бизнесмен.